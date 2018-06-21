Китай предостерег США от использования «метода дубинки»

Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что использование США «метода дубинки» бесполезно в переговорах с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы», — сказал Гао Фэн.

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Он также добавил, что китайская сторона считает конструктивными и позитивными итоги проведенных консультаций с США. Однако, по его словам, вызывает глубокое сожаление тот, факт, что США непоследовательны в своей позиции и вновь инициируют торговую войну.

Ранее министр коммерции КНР Чжун Шань сообщил, что власти США принимали «темпераментные» решения по вопросам двусторонней торговли.