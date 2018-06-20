Международный валютный фонд (МВФ) официально одобрил кредит Аргентине в $50 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение фонда.

«Совет директоров МВФ одобрил сегодня трехлетнее соглашение по схеме стенд-бай для Аргентины на сумму в $50 млрд… Решение совета позволяет странам немедленно получить $15 млрд, половина из этой суммы будет использована для бюджетной поддержки. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ - $35 млрд — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров», — говорится в сообщении фонда.

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Власти Аргентины намерены воспользоваться первым траншем в $15 млрд, но дальнейшие транши пока не подтверждены точно.

Фонд отмечает, что удовлетворен экономическим планом правительства Аргентины, направленным на сокращение расходов, стабилизацию долга, снижение инфляции и укрепление независимости центробанка страны.