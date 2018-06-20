Bloomberg рассказал о победах Меркель и Макрона в вопросе реформировании еврозоны

Встреча между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном принесла значительный прогресс в вопросе реформирования еврозоны. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на уступки в решении вопросов при этом пошли как Париж, так и Берлин. Однако эта встреча подтолкнула лидеров к наиболее сложному решению в этом году, обозначив трудности преодоления фундаментальных различий, связанных с подходами к укреплению «валютного блока».

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Эксперты подчеркнули, что соглашение о едином бюджете еврозоны, к которому пришли Меркель и Макрон, знаменует важную победу французского лидера.

Согласно «дорожной карте» проекта, бюджет должен способствовать конкурентоспособности и стабилизации европейской валюты. На данный момент нет подробностей о предполагаемом размере данного бюджета, однако этот фонд станет опорой для экономик стран ЕС.

Помимо этого, в «дорожной карте» страны условились придерживаться процесса принятия решений с правом голоса для национальных правительств, что в свою очередь говорит о «победе Германии» в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон по итогам переговоров объявили о решении создания единого бюджета для еврозоны.