Минтранс предлагает увеличить субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в связи с подорожанием топлива министерство предлагает увеличить субсидии авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости» заявил глава министерства Евгений Дитрих.

«Что касается цен на авиабилеты, то, конечно, изменение цен на рынке ГСМ, на авиакеросин, влияет на работу отрасли. Правительство этот вопрос внимательно рассматривает», — сказал Дитрих.

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Он также отметил, что цены стабилизировались по состоянию на данный момент.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что рост цен на авиакеросин пока не отражается на стоимости пакетных туров.

Она также отметила, что пока топливного сбора нет и серьезного роста стоимости туров не наблюдается.