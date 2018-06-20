«Газпром» намерен увеличить инвестиции в газификацию почти на 25%

«Газпром» планирует увеличить инвестиции в газификацию регионов России в 2018 году на 24,6%, до 36,7 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

«В программе газификации на 2018 год принимают участие 66 регионов страны. Предусмотрены инвестиции «Газпрома» в размере 36,7 млрд руб», — заявили в компании.

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Уточняется, что 31,7 млрд руб. в 2018 году будет направлено на строительство газораспределительных сетей, газопроводов-отводов и газораспределительных станций, 4,5 млрд руб. — на проектно-изыскательские работы, 500 млн руб. — на разработку и корректировку генеральных схем газоснабжения и газификации.

Ранее сообщалось, что «Газпром» отчитался о строительстве «Силы Сибири».