В Минэнерго уверены, что члены ОПЕК+ достигнут соглашения по увеличению добычи

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер уверен, что страны-участницы ОПЕК+ достигнут на встрече в Вене соглашения по увеличению добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть признаки перегрева (на рынке), поэтому министр энергетики Новак озвучил соответствующее предложение об увеличении добычи нефти», — заявил Текслер.

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Он также добавил, что Россия готова обсуждать предложения других стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти в рамках венской сделки, чтобы достичь компромисса.

Ранее сообщалось, что министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане объявил, что не будет участвовать во встрече ОПЕК+ 23 июня.

В пятницу, 23 июня, страны ОПЕК обсудят с государствами, которые не входят в картель, повышение объемов добычи нефти.