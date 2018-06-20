МИД: Россия обеспокоена нездоровой ситуацией в ЕС вокруг «Северного потока — 2»

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас, конечно, продолжает беспокоить нездоровая ситуация в ЕС вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2», который нацелен на диверсификацию маршрутов доставки газа на европейский рынок», — сказал Грушко.

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Он подчеркнул, что указанному проекту «пытаются вставлять палки в колеса».

Ранее сообщалось, что в конгрессе США 27 июня в ходе рабочего обеда будет обсуждаться угроза, которую якобы несет проект «Северный поток – 2».

Участники рабочего обеда обсудят «непростую ситуацию в сфере безопасности», которая сложилась в Центральной и Восточной Европе из-за якобы агрессивной политики России.