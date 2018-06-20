ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов с недостоверными данными

Федеральная антимонопольная служба завела дело против компании «Реккит Бензикер Хэлскэр» за рекламу презервативов Durex из-за содержащейся в ней недостоверной информации, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС посчитали, что два рекламных ролика, которые транслировались в эфирах федеральных каналов в 2017 году, содержали недостоверную информацию. В них утверждалось, что «каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». Источником этих данных послужили методические рекомендации Минздрава Москвы от 2014 года.

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По мнению представителей службы, данные материалы «не содержат статистических данных о заболеваемости». По данным Минздрава России, на которые сослались в ФАС, показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году равнялся 206,9 тыс. случаев, что составляет примерно 0,1% населения России.

В ведомстве отметили, что на рекламу жаловались жители России.

В 2016 году сообщалось, что Durex попыталась привлечь внимание создателей эмодзи «баклажанным» презервативом.