Эксперты усомнились в возможности смягчения пенсионного маневра после принятия

По оценкам фонда «Петербургская политика», наиболее вероятен сценарий, при котором власти самостоятельно пойдут на компромисс и скорректируют пенсионную реформу, говорится в докладе, который поступил в «Газету.Ru».

По мнению экспертов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков своими заявлениями «фиксирует потенциал для такой перспективы». Вероятность такого сценария, согласно внутренней оценке экспертов фонда, составляет около 40%. При этом составители доклада отметили, что слабой стороной такого сценария является «снижение субъективности правительства».

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В равной степени, примерно 20%, эксперты оценивают сценарий продавливания текущего варианта реформы, а также принуждение к компромиссу со стороны общества. Последний сценарий, по мнению составителей доклада, может воплощаться в виде «выплесков» социального протеста.

В 15% эксперты оценивают сценарий корректировки из-за «внутреннего разлома». Под ним эксперты понимают действия различных игроков в Госдуме, Совфеде, профсоюзах и церкви. Наконец, в 5% «Петербургская политика» оценивает корректировку закона уже после его принятия.

«Нельзя сказать, что проект пенсионной реформы стал саморазрушительным или даже «самоубийственным» для российской власти», — добавляется в докладе.

Ранее Песков заявлял, что в графике президента России Владимира Путина пока нет совещаний и встреч на тему изменений в пенсионном законодательстве.