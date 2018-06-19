СМИ: член правления «Интер РАО» арестована в Москве за шпионаж

Лефортовский суд Москвы арестовал члена правления »Интер РАО» Карину Цуркан, она подозревается в шпионаже. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Во вторник, 19 июня, стало известно об аресте гражданки Цуркан, подозреваемой в шпионаже. При этом никаких деталей дела в суде не рассказали.

Реклама

По информации издания, Цуркан была задержана оперативниками ФСБ, которые на протяжении долго времени следили за ее контактами. Как отмечается, ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, которые якобы связаны с внешней разведкой Румынии.

Кроме того, сообщается, что в рамках уголовного дела были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самой компании и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Один из чиновников министерства проходит по делу в качестве свидетеля, пишет «Ъ».

Карина Цуркан отвечала за бизнес «Интер РАО» в Молдавии — Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу, уточняет газета. В самой компании сказали, что Цуркан официально числится в отпуске.