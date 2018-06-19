Путин допустил рост товарооборота России и Белоруссии до $50 млрд

Президент России Владимир Путин ожидает рост товарооборота между Россией и Белоруссией до $50 млрд в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2017 году товарооборот увеличился почти на четверть +23,5% и достиг $32,4 млрд. В январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5%», — сказал Путин.

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По его словам, при сохранении позитивной динамики можно вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд.

Ранее Путин заявил, что Москва заинтересована в наращивании интеграции с Минском.

Как отмечалось, Россия заинтересована в наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией.