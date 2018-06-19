Задолженность по зарплате в России снизилась более чем на 6%

Суммарная задолженность по зарплате в России за май текущего года снизилась на 183 млн руб (на 6,1%) и составила 2,818 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 829 млн руб, или 29,4%, в 2016 году и ранее — 1,024 млрд руб, или 36,3%.

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Уточняется, что задолженность по заработной плате на 1 июня текущего года имелась перед 48,3 тыс. человек, из них 46% — работники обрабатывающих производств; 20% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% — транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России за апрель текущего года выросла на 141 млн руб. (на 4,9%), до 3 млрд руб.