Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании. Об этом сообщается на сайте »Нафтогаза».

В «Нафтогазе» пояснили, что заморозка активов необходима для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате «Газпромом» $2,6 млрд.

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Как стало известно, «Газпром» в течение двух дней после получения решения должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, которые находятся на территории Англии или Уэльса.

Нафтогаз также уведомил 17 банков, занимающихся бизнесом с «Газпромом», что они не могут способствовать сокращению активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе. Банки, которые не ,будут соблюдать указанные требования, могут быть оштрафованы.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украина» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома».