Новак рассказал о том, что позволит избежать дефицита нефти на рынке

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что участникам ОПЕК+ необходимо нарастить добычу в третьем квартале для того, чтобы избежать возникновения дефицита на рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Третий квартал он довольно позитивный еще потому, что в третьем квартале самый высокий спрос на нефть, поэтому здесь может случиться дефицит на рынке, если не принимать меры», — сказал Новак.

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Он также отметил, что дефицит уже есть и сегодня.

Ранее Новак сообщил, что предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки исходит от России.

Он также добавил, что ни одна из стран сделки ОПЕК+ не уведомляла о намерении наложить вето на решение о возможном увеличении добычи нефти в рамках этого соглашения.