Индекс Мосбиржи упал ниже психологической отметки

Индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2200 пунктов впервые с 18 апреля. Об этом следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снижался на 1,26%, до 2194,45 пункта.

Индекс РТС упал на 2,08%, до 1077,73 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 70,22 коп., до 74,18 руб., курс доллара увеличился на 58,45 коп., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

Реклама

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 63,75 коп., составив 68,62 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».