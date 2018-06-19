Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2018 год

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Госдума одобрила во втором чтении проект поправок в федеральный бюджет. Об этом сообщает сообщает RNS.

Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.

Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.

Он также отметил, что поправки касаются только 2018 года и не затрагивают второй и третий год планового периода.