Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2018 год
Госдума одобрила во втором чтении проект поправок в федеральный бюджет. Об этом сообщает сообщает RNS.
Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.
Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.
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Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.
Он также отметил, что поправки касаются только 2018 года и не затрагивают второй и третий год планового периода.