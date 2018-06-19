Кабмин рассчитывает на работу со Счетной палатой над новыми нацпроектами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, что правительство рассчитывает на взаимодействие с СП при работе над новыми нацпроектами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Традиционно правительство активно взаимодействует со Счетной палатой как с очень важным контрольно-надзорным органом. Так было с вашими предшественниками, надеюсь, что такой же режим работы сохранится и с вашим участием. Тем более что поводов для взаимодействия очень много», — сказал Медведев.

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Он также отметил, что это касается работы в рамках реализации нацпроектов.

«Национальные проекты в настоящий момент у нас основаны на так называемом новом майском указе, где определены национальные цели развития и определены проекты или приоритеты, которыми должны заниматься все, и прежде всего правительство», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев рассказал, когда должны быть готовы итоговые варианты нацпроектов.