Эксперт сообщил о начале торговой войны

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал современные торговые отношения США. Об этом сообщает RT.

«Нынешняя американская администрация почти все вопросы решает с позиции силы. Очевидно, что Европа и Китай не соглашаются на новые американские принципы торговли, которые те пытаются распространить на всех своих экономических партнеров. Эти действия приводят к тому, что торговая война уже фактически началась», — сказал Брутер.

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Он также отметил, что США приступили к введению второго этапа санкций против Китая, поскольку американский президент Дональд Трамп обещал сделать это.

«Переговоры не увенчались успехом из-за того, что США в них изначально выставляли неприемлемые для второй стороны условия. Если переговоры приостанавливаются, США тут же вводят санкции. Это может привести к тому, что торговые войны станут неотъемлемой частью мировой политики», — добавил Брутер.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил введением пошлин на китайские товары еще на $200 млрд.