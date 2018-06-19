Эксперт сообщил о начале торговой войны
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал современные торговые отношения США. Об этом сообщает RT.
«Нынешняя американская администрация почти все вопросы решает с позиции силы. Очевидно, что Европа и Китай не соглашаются на новые американские принципы торговли, которые те пытаются распространить на всех своих экономических партнеров. Эти действия приводят к тому, что торговая война уже фактически началась», — сказал Брутер.
Он также отметил, что США приступили к введению второго этапа санкций против Китая, поскольку американский президент Дональд Трамп обещал сделать это.
«Переговоры не увенчались успехом из-за того, что США в них изначально выставляли неприемлемые для второй стороны условия. Если переговоры приостанавливаются, США тут же вводят санкции. Это может привести к тому, что торговые войны станут неотъемлемой частью мировой политики», — добавил Брутер.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил введением пошлин на китайские товары еще на $200 млрд.