Россияне назвали лучший способ сбережения денег

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей России к банковским вкладам, передает РИА «Новости».

Отмечается, что с начала этого года россияне относятся к банкам стабильно. В мае почти половина респондентов (48%) назвала вклад в банке самым хорошим вариантом вложения свободных средств. Нынешние показатели выше аналогичных за 2015-2016 годы. 30% опрошенных считают, что в настоящее время лучше забрать деньги их банка.

Реклама

«Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение — они говорят о необходимости сократить повседневные расходы… Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%», — говорится в результатах исследования.

По данным ВЦИОМ, в исследовании, которое проводилось 29-30 мая, участвовали порядка 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не более 2,5%.

Ранее ВЦИОМ провел исследование, чтобы выяснить, какие качества жители России считают своими главными достоинствами и недостатками.