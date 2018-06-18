Медведев поручил членам кабмина разъяснить в Госдуме позицию по пенсиям и налогам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что члены правительства должны разъяснять позицию правительства в Госдуме по пенсионной реформе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с нашими коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается в том, чтобы повысить пенсии и реформировать пенсионную систему», — сказал Медведев.

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Премьер-министр поручил организовать эту работу и взять под контроль руководителю аппарата правительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пенсионная реформа прорабатывается экспертами правительства.