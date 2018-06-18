Топилин рассказал, когда кабмин может подготовить закон по самозанятым
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что правительство может подготовить законопроект по самозанятым к осени. Об этом сообщает телеканал «Россия 24'.
Он отметил, что решение вопроса с самозанятыми является ключевой задачей.
«Это огромные недопоступления в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, огромные недопоступления в виде подоходного налога», — сказал Топилин.
Ранее глава Минтруда сообщил, что в ведомстве собирают информацию о самозянятых, и, возможно, не потребуется введение «экзотических» налогов, которые обсуждались раньше.