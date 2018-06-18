Минтранс намерен запретить в метро курение электронных сигарет

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Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Указанный проект был доработан с учетом поступивших в ведомство комментарий и замечаний.

«Предлагается обозначить ряд запретов, среди которых перевозка детей в колясках и курение электронных сигарет», — сообщает издание.

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В тоже время предлагается позволить вести фото- и видеосъемку.

Помимо этого, Минтранс предлагает установить размер багажа, который можно провозить бесплатно.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал проект типовых правил пользования метрополитеном, который предлагал обязать уступать место в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.