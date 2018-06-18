CNBC: Саудовская Аравия и Россия укрепляют сотрудничество в ОПЕК+

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Отношения между двумя крупнейшими производителями нефти — Москвой и Эр-Риядом — укрепляются в рамках ОПЕК+. Об этом пишет CNBC.

Издание сообщает, что стороны договорились «институционализировать» и расширить свои отношения для мониторинга рынка и принятия мер в случае необходимости.

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Отмечается, что отношения между странами в рамках ОПЕК+ укрепляются на фоне появления нескольких проблем: снижение поставок сырья из Венесуэлы и возобновление санкций против Ирана со стороны США.

Санкции в отношении Тегерана были введены после одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно.