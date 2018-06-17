Голикова: повышение пенсионного возраста не затронет работающих пенсионеров

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что повышение пенсионного возраста не затронет работающих пенсионеров.

По ее словам, от этого также не пострадают «действующие пенсионеры и отдельные категории пенсионеров или еще не пенсионеров, которые имеют льготы по досрочным пенсиям».

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Она также добавила, что в данную категорию входят работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, социальные пенсионеры, многодетные матери, пенсионеры-чернобыльцы.

Ранее Голикова заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы.

Она также подчеркнула, что с учетом изменений пенсионной реформы размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.