Глава Минэнерго оценил бессрочное соглашение ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал совместное решение российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда о бессрочном продлении соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данном соглашении будет закреплена возможность принимать решение об изменении параметров добычи нефти, если это потребуется.

Реклама

Он также добавил, что в бессрочном соглашении с ОПЕК+ не будут указаны конкретные объемы добычи нефти.

Ранее сообщалось, что Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно.

Как отмечалось, вопрос о бессрочной пролонгации сделки ОПЕК+ будет обсуждаться 22-23 июня.