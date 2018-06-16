Новак: Путин и саудовский принц выступят за бессрочное продление сделки ОПЕК+

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Глава Минэнерго Алеесандр Новак заявил, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно, передает РИА «Новости».

«На встрече наследного принца Мохаммеда бен Салмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», — сказал Новак.

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По его словам, вопрос о бессрочной пролонгации сделки ОПЕК+ будет обсуждаться на встрече в Вене 22-23 июня.

Также Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия намерены предложить ОПЕК+ поднять добычу нефти в третьем квартале.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и в ходе переговоров обсудить вопрос о сделке с ОПЕК.