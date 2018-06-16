КНР вводит антидемпинговые меры против товаров из США и Японии

В министерстве коммерции Китая заявили, что власти страны вводят временные антидемпинговые меры в отношении импортируемой из США и Японии продукции с содержанием йодистоводородной кислоты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, США и Япония поставляют на китайский рынок товар по заниженным ценам, а это наносит «значительный ущерб отечественной отрасли КНР».

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Как отмечается, размер антидепминговых пошлин составит 41,1%--118,8% и будет определяться для каждой конкретной фирмы отдельно.

При этом данные меры вступят в силу с 23 июня.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины Соединенных Штатов на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд начнут действовать с 6 июля.