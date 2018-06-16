Пушков объяснил решение России сбросить часть госдолга США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере заявил, что Россия снижает финансовую зависимость от США.

«Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на $47,5 млрд — почти на 50%», — написал Пушков.

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Он также подчеркнул, что это «логичное решение».

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года Россия сократила вложения в казначейские бумаги США на $47,5 млрд.

Как отмечалось, в рейтинге держателей бумаг Россия опустилась на 22-ю строчку с 16-й.