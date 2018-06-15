Силуанов рассказал, на что пойдут доходы от увеличения пенсионного возраста

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы от повышения пенсионного возраста будут направлены на увеличение пенсий. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что ожидаемый рост пенсий перекроет рост инфляции.

«Основная задача — повысить пенсии действующим пенсионерам. Уверяю вас, что рост пенсий будет выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 пункта или даже больше, поэтому ожидаемое повышение пенсий — 1000 рублей», — сказал Силуанов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о повышении пенсионного возраста в России ожидается 16 июня.