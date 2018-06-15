В ВТБ объяснили, почему отозвали жалобу из ФАС по итогам конкурса на строительство трамвайных путей в Петербурге

Акционеры «ТПСС» отзывают поданную в ФАС жалобу в отношении конкурса на строительство трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» - пос. Шушары - Славянка».

Как отмечается, это сделано исходя из потребностей жителей Петербурга, а также после личного обращения председателя правления Газпромбанка к президенту – председателю правления ВТБ.

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В ВТБ осознают, что рассмотрение жалобы привело бы к значительной задержке создания важного проекта для города проекта. «Как социально ответственный бизнес, заботящийся о развитии города, ВТБ понимает, что рассмотрение нашей жалобы в ФАС России привело бы к значительной задержке создания важного проекта, который позволит жителям районов Санкт-Петербурга получить быстрый, комфортабельный и экологически чистый транспорт», - подчеркивается в заявлении банка.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на строительство 21-километровой скоростной трамвайной линии Купчино — Славянка участвовали две компании консорциум с участием ВТБ «Трамвайные пути Северной столицы» (ТПСС) и «БалтНедвижСервис» (созданная группой компаний АБЗ-1 и Газпромбанком). В конкурсе победу одержал консорциум с участием Газпромбанка.