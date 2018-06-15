Путин обсудил с Совбезом продление сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности страны продление сделки ОПЕК+, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В ходе заседания Путин обсудил с постоянными членами Совбеза прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества и встречи с лидерами иностранных государств на полях саммита. Также были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

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«Затронута также тема продолжения сделки ОПЕК+ в контексте состоявшихся в четверг контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит сделку ОПЕК с наследным принцем Саудовской Аравии.