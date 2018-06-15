Италия не вводила дополнительных требований к россиянам, владеющим счетами в банках

Итальянская налоговая служба и другие компетентные органы не вводили дополнительных жестких требований для счетов, капиталов или имущества российских граждан в этой стране, сообщил «Газете.Ru» посол России в Италии Сергей Разов в ходе VI Евразийского семинара в Риме.

«Короткий ответ — нет», — сказал Разов, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее правительство Великобритании заявило о проверке правомочности выдачи инвестиционных виз нескольким сотням российских граждан и о запросе «объяснений» о происхождении средств, на которые покупается имущество на территории Британии.

Как писала «Газета.Ru», объяснения транзакций владельцев счетов из числа россиян стали требовать и комплаенс-отделы кипрских банков. По имеющимся данным, такие требования были введены после майского визита представителей минфина США на остров.