ЕР организует общественные дискуссии в регионах по обсуждению пенсионной реформы

«Единая Россия» организует в регионах общественные дискуссии по обсуждению пенсионной реформы.

Для партии важно, чтобы доводы людей были услышаны и вошли в проект соответствующего закона, который будет внесен в Государственную думу в ближайшее время, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

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«Процедура принятия федерального закона по пенсионной реформе предусматривает широкое обсуждение. И мы с вами, партия «Единая Россия», обязаны обеспечить на высоком уровне диалог с людьми, конструктивную общественную дискуссию.

Мы должны использовать все свои возможности, механизмы, чтобы все значимые предложения были учтены в конечной редакции этого закона. Все наши региональные отделения должны быть на это ориентированы», – подчеркнул Турчак.