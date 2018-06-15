ЦБ пересмотрел прогноз инфляции из-за повышения НДС

Центробанк пересмотрел вверх прогноз по инфляции, учитывая грядущее повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Накануне правительство приняло решение увеличить НДС на 2 п.п. — с 18% до 20%.

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В Центробанке подчеркнули, что эта мера может повлиять на динамику потребительских цен уже в текущем году.

«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — отметили в ЦБ.

Ранее вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение НДС будет ежегодно приносить бюджету по 600 млрд руб.