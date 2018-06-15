Матвиенко: закон о повышении пенсионного возраста могут принять в сентябре

Закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА «Новости».

«Закон может быть окончательно принят парламентом в сентябре-октябре, то есть до конца года», — сказала она.

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14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста — с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила порядок выхода на пенсию с 2019 года.