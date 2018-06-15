Официальный курс евро снизился до 72,53 руб.

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,03 рубля, до 72,5329 рубля, курс доллара увеличился на 43,4 копейки, до 62,6851 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 22,45 копейки, составив 67,1166 рубля.

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Ранее Центробанк отозвал лицензию у АО «Банк Воронеж».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Банк Воронеж» АО «Банк Воронеж», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор объяснил решение тем, что кредитное учреждение не исполняло законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ также увидел в работе банка наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.