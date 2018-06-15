AT&T объявила о покупке Time Warner за $85 млрд

Крупнейшая телекоммуникационная компания в мире AT&T объявила о завершении сделки по покупке медиакорпорации Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Гендиректор AT&T Рандалл Стивенсон пообещал, что компания изберет «новый подход к тому, как работает индустрия медиа и развлечений».

Двумя днями ранее федеральный суд США постановил, что AT&T может может приобрести Time Warner. В своем решении окружной судья Ричард Леон заявил, что министерству юстиции США не удалось доказать, что слияние двух медиагигантов противоречит американскому антимонопольному законодательству.