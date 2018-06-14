Россия и Саудовская Аравия договорились расширить кооперацию в области энергетики

Министр энергетики России Александра Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех отметили высокую степень удовлетворенности двухсторонним взаимодействием и кооперацией с остальными производителями нефти. Об этом говорится в совместном заявлении министров поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, стороны также договорились работать совместно со всеми подписантами «декларации о кооперации» для создания долгосрочной структуру для взаимодействия, а также пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.