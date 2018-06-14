В ЕК назвали сроки переговоров по газу с Россией и Украиной

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что встреча с представителями России и Украины для переговоров по газу должна пройти в начале июля. Об этом он написал в своем твиттере.

«Время — драгоценный товар. Я надеюсь начать работу с Россией и Украиной по трехсторонней газовой повестке в начале июля», — написал Шефчович.

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Вице-президент также отметил, что стороны ожидают сложные переговоры.

Ранее в ЕК сообщали об урегулировании антимонопольного дела «Газпрома» и Европейского союза (ЕС). Как стало известно, в рамках урегулирования данного дела ЕК обязала «Газпром» обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.