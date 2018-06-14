В ЕП призвали продлить санкции против России

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой содержится призыв к странам-членам Евросоюза продлить санкции против России. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как отмечается, резолюция поддержали 485 депутатов, 76 высказались против, а 66 человек воздержались.

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При этом в резолюции также содержится призыв к государствам-членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России.

Ранее представитель пресс-службы Европейского совета рассказал, что члены Евросоюза могут обсудить продление антироссийских санкций, связанных с ситуацией на Украине.