Страны Европы единогласно поддержали введение пошлин против США

Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

В агентстве добавили, что данные меры должны получить одобрение со стороны Еврокомиссии (ЕК). Следующее ее заседание запланировано на 20 июня.

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Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер подверг критике мнение президента США Дональда Трампа о том, что Европа несправедлива с Соединенными Штатами в сфере торговли.

Также ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкие власти разрабатывают ответные меры на ввозные пошлины США на сталь и алюминий.