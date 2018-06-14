Госдума рассмотрит поправки в долевое законодательство 19 июня

Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил пакет поправок в закон о долевом строительстве. Об этом заявил глава комитета Николай Николаев, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Николаева комитет рекомендовал принять пакет поправок и включить в работу Госдумы на 19 июня 2018 года. Изменения должны заработать с 1 июля 2018 года.

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Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поправки могут быть приняты до 27 июня.

Путин отметил, что всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег — 3, 4 трлн руб. По его словам, Россия должна выйти на цивилизованный способ строительства — то есть без привлечения средств граждан страны.