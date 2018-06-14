В Госдуме создадут рабочую группу для обсуждения пенсионной реформы

Глава комитета Госдумы по охране здоровья создаст рабочую группу для обсуждения повышения пенсионного возраста в России, передает РИА «Новости».

«Мы, естественно, как комитет, отвечающий за продолжительность жизни и за ее качество, и качество жизни пенсионеров, мы, конечно, будем вовлечены в дискуссию», — сказал Морозов.

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Он отметил, что чиновники получат всю информацию о законопроекте по повышению пенсионного возраста в течение «суток-полтора». Морозов добавил, что в рабочую группу скорее всего войдут все члены комитета.

Отмечается, что члены комитета поддержали предложение о создании рабочей группы. Морозов выразил желание лично возглавить группу.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пенсионная реформа в России давно назрела и поприветствовал принятие решения по ней.