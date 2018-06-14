Володин анонсировал изменения в проекте об ответственности за соблюдение санкций

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в проекте закона об ответственности за соблюдение антироссийских санкций в России возможны существенные изменения, передает РИА «Новости».

«Она [инициатива о наказании за соблюдение санкций] существенно претерпевает изменения, исходя из тех предложений, которые нам высказаны в части перевода из уголовной ответственности в административную», — сказал Володин.

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Спикер отметил, что законопроект о наказании должен защищать российский бизнес от санкций и недружественных шагов, но при этом не помешать привлечению инвестиций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в законопроекте об ответственности за следование западным санкциям на территории России не должно быть излишних ограничений и раздражителей.