Официальный курс евро снизился до 73,56 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, снизился на 57,44 копейки — до 73,5621 рубля, курс доллара уменьшился на 86,53 копейки — до 62,2511 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 73,43 копейки, составив 67,3411 рубля.

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Ранее возглавляющий Счетную палату Алексей Кудрин прокомментировал планы правительства по пенсионной реформе и заявил, что это решение является выгодным для граждан.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о предложении правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам главы правительства, реформа начнется в 2019 году.