Кудрин прокомментировал пенсионную реформу

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Возглавляющий Счетную палату Алексей Кудрин прокомментировал планы правительства по пенсионной реформе и заявил, что это решение является выгодным для граждан. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Кудрина, пенсионная реформа назрела давно, и решение о ней, наконец, принято.

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«Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», — заявил Кудрин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о предложении правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам главы правительства, реформа начнется в 2019 году. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.