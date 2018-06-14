Comcast предложил $65 млрд за 21st Century Fox

Конгломерат Comcast предложил $65 млрд за покупку большей части активов медиахолдинга 21st Century Fox. Об этом пишет The New York Times.

В случае успешной сделки Comcast получит киностудию 20th Century Fox, 20th Century Fox Television, каналы FX и National Geographic, десятки региональных телеканалов, а также долю в 30% в стриминговом сервисе Hulu.

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Comcast выступил с предложением спустя несколько месяцев после того, как The Walt Disney Co. решила приобрести те же активы 21st Century Fox за $52,4 млрд.

Газета отмечает, что таким образом может начаться война ставок. Совет директоров Fox намеревался уже в июле рассмотреть предложение Disney, однако теперь процесс могут отложить из-за Comcast. В таком случае Disney придется увеличить сумму.

Накануне Федеральный суд США разрешил телекоммуникационной корпорации AT&T купить Time Warner за $85 млрд.