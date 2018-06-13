Путин: «Газпром» может увеличить добычу в Боливии в два раза

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом заявил, что компания «Газпром» может увеличить добычу в Боливии в два раза, сообщает РИА «Новости».

«Газпром» работает на двух месторождениях, добыча — 2,5 миллиардов кубических метров газа. Сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза», — сказал Путин, комментируя возможность расширения добычи газа.

Ранее «Газпром» отчитался о строительстве газопровода «Сила Сибири». В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84,4% (более 1820 км). Завершена проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через Амур.