Европа назвала условие выделения Украине макрофинансовой помощи

Вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во время слушаний в Европарламенте (ЕП) заявил, что условием предоставления макрофинансовой помощи Украине является борьба с коррупцией в стране, передает РИА «Новости».

«Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между Евросоюзом и Украиной для этой [финансовой] помощи», — сказал Домбровскис.

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Он добавил, что экономическая ситуация на Украине все еще остается «хрупкой», хотя посчитал, что в данный момент она восстанавливается. Также Домбровскис отметил «дестабилизирующие действия» России на востоке Украины в ряде причин экономической нестабильности.

«Важно запустить программу макрофинансовой помощи [Украине] в кратчайшие сроки», — заключил вице-президент ЕК.

Домбровскис подчеркнул, что страны Европы не могут позволить Украине «потерпеть неудачу» в восстановлении экономики.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины подготовил план действий на случай прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).