МИД России о санкциях США в канун Дня России: мы это запомним

МИД России прокомментировал введение США новых антироссийских санкций, отметив, что результат от них будет нулевой. Об этом говорится на сайте ведомства.

В российском министерстве подчеркнули, что в Вашингтоне «никак не угомонятся со своими санкциями».

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«Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — отметило ведомство.

В комментарии говорится, что США выдумывают врага там, где его нет. В МИДе также обратили внимание, когда именно были введены новые санкции.

«Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России. Мы это запомним», — заключили в министерстве.

Ранее в США объяснили введение новых санкций против России.