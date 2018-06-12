МИД России о санкциях США в канун Дня России: мы это запомним

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

МИД России прокомментировал введение США новых антироссийских санкций, отметив, что результат от них будет нулевой. Об этом говорится на сайте ведомства.

В российском министерстве подчеркнули, что в Вашингтоне «никак не угомонятся со своими санкциями».

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«Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — отметило ведомство.

В комментарии говорится, что США выдумывают врага там, где его нет. В МИДе также обратили внимание, когда именно были введены новые санкции.

«Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России. Мы это запомним», — заключили в министерстве.

Ранее в США объяснили введение новых санкций против России.