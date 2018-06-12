МИД России о санкциях США в канун Дня России: мы это запомним
МИД России прокомментировал введение США новых антироссийских санкций, отметив, что результат от них будет нулевой. Об этом говорится на сайте ведомства.
В российском министерстве подчеркнули, что в Вашингтоне «никак не угомонятся со своими санкциями».
«Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — отметило ведомство.
В комментарии говорится, что США выдумывают врага там, где его нет. В МИДе также обратили внимание, когда именно были введены новые санкции.
«Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России. Мы это запомним», — заключили в министерстве.